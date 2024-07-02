Кремль отреагировал на визит премьера Венгрии в Киев

В Москве ничего не ожидают от поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что венгерская администрация не контактировала с Кремлем перед визитом Орбана на Украину.

«Мы ничего не ожидаем, это не нам надо комментировать», – сказал представитель Кремля. Песков при этом напомнил, что Венгрия стала председателем Совета ЕС. В связи с чем она, по его словам, должна выполнять свои функции.

«Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будет превалировать именно обязанность в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Орбан хорошо известен как политик, который «весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны».

Напомним, венгерский премьер во вторник утром прибыл в Киев для проведения переговоров с Владимиром Зеленским. Как отметил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, главная тема обсуждения – «возможность достижения мира».

Премьер-министр Венгрии после встречи с Зеленским заявил, что предложил главе киевского режима рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать мирные переговоры с Россией, сообщает издание «Страна.ua». По его мнению, это может ускорить переговорный процесс. О реакции Зеленского пока ничего неизвестно. Тот лишь заявил, что обсуждал с Орбаном, «как приблизить справедливый и продолжительный мир».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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