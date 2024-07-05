Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши Хаваши.

В рамках миротворческой миссии Орбан планирует обсудить с российским президентом пути урегулирования конфликта на Украине, уточнил он, передает ТАСС.

Венгерский премьер позже заявил, что приехал в Москву для продолжения «мирной миссии». «Мирная миссия продолжается. Следующая остановка – Москва», – написал он в соцсети X.

Орбан отметил, что, несмотря на то, что у председательства Венгрии в Совете ЕС нет мандата на ведение переговоров от имени ЕС, Бадапешт «не может сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится».

«Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия», – подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят тему Украины.

Накануне о возможном визите венгерского премьера в Москву сообщили венгерские и другие зарубежные СМИ. После этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия как председатель ЕС не может взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.

Глава европейского дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, указал, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию. Он подчеркнул, что Брюссель исключает официальные контакты с Москвой.

Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем Совета ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Как отметил венгерский премьер, в ходе переговоров с Зеленским он предложил ему прекратить огонь ради начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Однако Зеленскому эта идея не понравилась, он отметил, что на эту тему необходимо подумать, заявил Орбан по итогам поездки в Киев. «В мои планы в чем-то убеждать Зеленского не входило. Моя миссия заключалась в том, чтобы понять его позицию и узнать, на что он готов пойти, когда мы говорим о мире. Потому что я намерен проинформировать Совет ЕС о возможности мира на Украине», – рассказал глава венгерского правительства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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