Орбан: Зеленскому не понравилось мое предложение о прекращении огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, заявил, что предложение о прекращении огня на Украине ради начала переговоров с Россией Владимиру Зеленскому* не понравилось, но убеждать его в чем-то в планы не входило, – сообщает издание Die Weltwoche.

В интервью швейцарскому еженедельнику глава Орбан сказал: «Я предложил ему установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией, однако Зеленский* эту идею не поддержал. У него были какие-то сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал, что «давайте поразмышляем, давайте подумаем». Я старался объяснить Зеленскому*, что времени становится все меньше и важно установить мир, поскольку ежедневно на фронте гибнут сотни солдат, и мы не видим, какое решение может быть найдено на поле боя».

«В мои планы в чем-то убеждать Зеленского* не входило. Моя миссия заключалась в том, чтобы понять его позицию и узнать, на что он готов пойти, когда мы говорим о мире. Потому что я намерен проинформировать Совет ЕС о возможности мира на Украине», – отметил глава венгерского правительства.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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