Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ширмой заявления киевского режима о мире. Дипломат заявила, что и не ожидала услышать что-то другое от президента Украины Владимира Зеленского на предложение о перемирии.

Так Захарова прокомментировала отказ Зеленского прекратить огонь, чтобы выйти на мирные переговоры с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев вскоре после того, как председательство в Совете Евросоюза перешло к его стране. Орбан предложил Зеленскому поставить точку в потерях ВСУ и объявить перемирие для начала переговорного процесса.

«Ожидать другого от инструмента, который несколько раз перепродавали, наивно. Тем более, когда они запретили в принципе ведение переговоров. Вы что-то другое ожидали от них услышать? Я нет. Ведь все слова о мире – это только слова-прикрытия, слова-ширмы, которые должны быть заучены и произнесены», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Разведка сообщила, что США рассматривают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве лучшей замены для Владимира Зеленского, потому что может перейти к мирному урегулированию конфликта с Россией. Глава киевского режима пожаловался на большие потери ВСУ и заявил, что не желает затягивать конфликт.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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