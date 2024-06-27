Несколько месяцев: Зеленский сказал, что уже не хочет затягивать военный конфликт на Украине

Пока ещё остающийся на должности президента Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы не желает затягивать конфликт из-за потерь вооруженных сил.

«Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя... Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами», – заявил он накануне саммита Евросоюза.

Как известно, Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее Зеленский категорически отвергал такую возможность. Он даже подписал президентский указ, который запрещает переговоры с Москвой.

Брюссель, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube