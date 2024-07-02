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Вторник, 2 июля 2024, 21:59 мск

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Зеленский* заявил Орбану, что Украина хочет мира «для себя»

Фото: ANSA

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква во вторник, 2 июля, заявил, что Владимир Зеленский* во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Киеве в ответ на его предложение прекратить огонь ради мирных переговоров с Россией сказал, что Киев «хочет мира для себя», – сообщают местные СМИ.

В эфире национального телемарафона Жовква сказал: «Зеленский*, безусловно, дал возможность премьер-министру Венгрии высказать свое мнение. Он выслушал собеседника, но в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины достаточно четкая, понятная и известная. Мы говорим о том, что Украина действительно хочет мира для себя. Это логично».

Ранее сегодня сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с Владимиром Зеленским*, а также во время брифинга для прессы предложил обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров с Россией.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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