Орбан прибыл в Киев для обсуждения мирного урегулирования на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев во вторник утром для проведения переговоров с Владимиром Зеленским. О визите Орбана сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши. Политики в том числе обсудят мирное урегулирование украинского конфликта.
«Важнейшая тема дискуссии – возможность достижения мира», – рассказал Хаваши, передает газета Magyar Nemzet. Орбан и Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений, добавил он.
По информации газеты Financial Times, помимо Зеленского, венгерский премьер проведет встречи с другими украинскими официальными лицами.
Это первый визит Орбана в Киев с начала российской специальной военной операции на Украине. Глава венгерского правительства неоднократно заявлял, что выступает против поставок оружия Украине и за мирное урегулирование конфликта. Напомним, с 1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло к Венгрии.
Будапешт, Наталья Петрова
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