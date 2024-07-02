Орбан прибыл в Киев для обсуждения мирного урегулирования на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев во вторник утром для проведения переговоров с Владимиром Зеленским. О визите Орбана сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши. Политики в том числе обсудят мирное урегулирование украинского конфликта.

«Важнейшая тема дискуссии – возможность достижения мира», – рассказал Хаваши, передает газета Magyar Nemzet. Орбан и Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений, добавил он.

По информации газеты Financial Times, помимо Зеленского, венгерский премьер проведет встречи с другими украинскими официальными лицами.

Это первый визит Орбана в Киев с начала российской специальной военной операции на Украине. Глава венгерского правительства неоднократно заявлял, что выступает против поставок оружия Украине и за мирное урегулирование конфликта. Напомним, с 1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло к Венгрии.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube