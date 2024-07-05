Столтенберг ждет от Орбана отчет о переговорах с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 5 июля, заявил, что на саммите альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, ожидает от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отчета о его переговорах российским президентом Владимиром Путиным, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Столтенберг сказал: «Я ожидаю, когда Виктор Орбан будет в Вашингтоне на саммите НАТО на следующей неделе, у него будет возможность обсудить и ответить на вопросы о его визите в Москву. Подобное между членами альянса происходит регулярно. Ранее венгерский лидер уже рассказывал союзникам о своих поездках в Россию».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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