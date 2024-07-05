Москва и Киев далеки от завершения конфликта – премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Москва и Киев далеки от завершения конфликта. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Позиции очень далеки друг от друга. Нужно сделать очень много шагов для того, чтобы приблизится к завершению войны», – сказал венгерский лидер.

Глава российского государства со своей стороны сообщил, что Орбан проинформировал его о беседах с украинским руководством в ходе визита в Киев. «Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил с рядом предложений, в частности, с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией», – сказал Путин, добавив, что неоднократно говорил о готовности обсуждать политико-дипломатическое урегулирование.

По словам президента РФ, Киев под предлогом мирных переговоров в очередной раз может воспользоваться паузой в военных целях. «В Киеве все ещё не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает ещё и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения… Спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией», – пояснил он.

Как сказал глава российского государства, полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии станет одним из условий завершения конфликта.

Со своей стороны Орбан отметил, что готов и дальше прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса. По его словам, Европе нужен мир.

Москва, Елена Володина

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