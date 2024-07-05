США и ФРГ раскритиковали визит Орбана в Москву

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 5 июля, заявила, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию не способствует урегулированию кризиса на Украине, а председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал Будапешт оставить председательство в Совете ЕС, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами борту самолета президента США Джо Байдена по пути из Вашингтона в Мадисон (штат Висконсин) Карин Жан-Пьер сказала: «Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил нанести этот визит в Москву. Это не способствует делу мира и является контрпродуктивным в плане продвижения суверенитета, целостности и независимости Украины».

В свою очередь, глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) написал: «То, что Орбан постыдно злоупотребляет председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата, является скандалом. Он подрывает основные принципы внешней политики ЕС. Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо Венгрия должно покинуть пост председательствующей страны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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