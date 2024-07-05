Путин: В Киеве не готовы отказаться от идеи ведения войны

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в пятницу, 5 июля, в Кремле заявил, что спонсоры Украины пытаются и дальше использовать эту страну в качестве тарана в противостоянии с Россией, а Киев со своей стороны не готов отказаться от идеи ведения войны до победного конца, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Состоялся обстоятельный и прямой обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе и по украинскому конфликту. Говорили и о возможных путях его урегулирования. Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил рядом предложений, в том числе с предложением прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией. Что касается России, то я не один раз говорил, что мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования. Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопросы именно таким способом. А спонсоры Украины пытаются и дальше использовать эту страну в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией. …Положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра – в Киеве всё ещё не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца».

«На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. А если придётся отменить военное положение, значит придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок президентских выборов. Но шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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