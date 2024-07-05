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Воскресенье, 7 июля 2024, 01:16 мск

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Переговоры Путина и Орбана продлились 2,5 часа

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершили переговоры в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа лидеров продлилась более 2,5 часа.

Сейчас руководители России и Венгрии выступают с заявлением для прессы.

Путин принял Орбана в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле, отмечает ТАСС. В числе тем для обсуждения руководителей двух стран была украинская проблематика: 2 июля Орбан посещал Киев, где предлагал Владимиру Зеленскому условия прекращения огня, которые тот отверг.

Москва, Елена Володина

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