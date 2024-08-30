Потеря обученного летать на F-16 пилота нанесла Украине больший урон, чем потеря самолета, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

На Украине находились только шесть летчиков, способных управлять американскими самолетами. Потеря одного из них нанесет планам киевского режима большой урон.

«Смерть одного из немногих пилотов F-16 на Украине нанесет больший урон, чем потеря самолета», – говорится в статье.

Киев рассчитывал, что истребители F-16 помогут получить преимущество над российскими силами. Но учить украинских летчиков оказалось сложно, процесс затянулся, многие страны сделали наличие пилотов условием для отправки на Украину своих F-16. Да и переданные Данией и Нидерландами истребители были не самых новых моделей.

Крушение истребителя стало поводом для скандала. Депутат Рады Марьяна Безуглова заявила, что инцидент с дружественным огнем пытались замолчать. Она возмутилась, что командование не учится на ошибках. В ответ в отношении депутата предложено возбудить уголовное дело, пишут местные СМИ.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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