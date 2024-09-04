Россия предпримет немедленные и очень болезненные для киевского режима ответные шаги в случае дальнейшей агрессии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, новый план Киева обернется бедой.

Дипломат отметила, что лидеры западных стран отказываются мыслить здраво и дальновидно. Они абсолютно не задумываются о рисках, которые несет дальнейшая эскалация, и о том, как она повлияет на национальные интересы их собственных государств.

«Мы хотели бы предупредить подобных безответственных политиков из стран ЕС, НАТО, за океаном: в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. Думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. Ответы будут крайне болезненными», – сказала Захарова во время брифинга на полях Восточного экономического форума.

Трансляция велась на странице МИД во «ВКонтакте».

Дипломат напомнила, что киевский режим вновь и вновь выпрашивает у союзников разрешения наносить удары их оружием вглубь российской территории. Но этот план Киева лучше сразу назвать планом беды, посоветовала Захарова.

«В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некоего, как они это сформулировали, нового плана», – сказала дипломат.

Глава киевского режима Владимир Зеленский завил, что у него есть «победный план» для завершения конфликта с Россией. Для его исполнения ВСУ будут бессрочно удерживать захваченные территории в Курской области.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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