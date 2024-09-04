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Среда, 4 сентября 2024, 22:02 мск

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Вашингтон готовит новые обвинения против России

Фото: pixabay.com

Администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию в попытках оказать влияние на американские выборы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, Белый дом намерен уже 4 сентября сделать публичное заявление с подобными утверждениями, в свою очередь Минюст США намерен объявить о мерах по противодействию якобы российскому влиянию на выборы, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на выборах в США победит тот, кого выберет американский народ, а дело РФ – не вмешиваться и наблюдать.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидатами стали Камала Харрис от Демократической партии и республиканец Дональд Трамп.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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