Politico назвал причины отставки Кулебы

Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. В Киеве волну отставок приняли как признак кризиса управления и как следствие личной неприязни и обид среди чиновников, пишет Politico.

Днем 5 сентября 240 голосами «за» Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. Рассмотрение его вопроса накануне отложили после неудачной попытки принять отставку вице-премьера Ирины Верещук и главы Фонда госимущества страны Виталия Коваля. После главы МИД депутаты со второй попытки все же уволили Верещук. В Раду внесено постановление президента о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел, сообщили местные СМИ.

По данным Politico, новая череда отставок в правительстве Украины вызвала мощную волну недовольства и разговоров об окончательной узурпации власти главой киевского режима Владимиром Зеленским. В оппозиции заявили о серьезном кризисе управления в стране после нескольких витков «централизации власти президентом и его офисом».

Один из чиновников объяснил отставку главы МИД тем, что Кулеба сумел хорошо наладить связи с Госдепом США, но был в контрах с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. В последний год Кулеба больше продвигал себя, чем связи Киева с Вашингтоном, и «канцелярия президента не могла бы оставить такой канал связи в руках человека, в котором они не до конца уверены, что он их человек».

Накануне Зеленский объяснил, что хочет усилить некоторые направления в правительстве, поэтому нужна замена ряда чиновников. Эксперты предположили, что новые министры в Киеве будут проводниками «мирной риторики» и станут настаивать на «заморозке» конфликта.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube