В Турции предсказали скорый выход страны из НАТО

Турция покинет НАТО в ближайшие годы добровольно или под давлением партнеров по альянсу, спрогнозировал турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.

Он отметил, что политика Анкары отличается от линии поведения остальных членов альянса. Взаимодействие Турции с другими членами НАТО скорее похоже на «противостояние, чем союзничество». А вот видение политических и экономических процессов у Анкары и членов БРИКС идентично.

«В ближайшие годы Турция обязательно выйдет из НАТО, либо Турцию выдавят из альянса. Это обязательно будет, мы увидим это в ближайший период. Турция подключится к БРИКС. Это будет беспрецедентный пример, когда страна НАТО будет членом БРИКС. Фундаментальные принципы БРИКС и Турции по внешней политике и экономике полностью совпадают», – сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Осенью 2023 года лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек назвал выход Турции из НАТО вопросом жизни и смерти для страны. Летом 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом и рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем. В сентябре стало известно, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Дамаск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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