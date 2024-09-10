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Вторник, 10 сентября 2024, 20:35 мск

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Шойгу анонсировал скорое подписание нового договора между Москвой и Тегераном

Фото: Freepik

Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на переговорах с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

«Мы готовы к наращиванию взаимодействия по линии Совета безопасности. Продолжаем держать на контроле вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора. Завершаем внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки документов к подписанию президентами (России и Ирана)», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

По его словам, присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов в целях формирования единой и неделимой архитектуры стратегической безопасности и справедливого полицентричного миропорядка.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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