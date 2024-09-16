Пушков назвал причины череды покушений на Трампа

Политические противники кандидата в президенты Дональда Трампа стараются лишить его боевого духа перед выборами, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что сторонники Трампа в США предсказывали целую серию покушений на бывшего президента. После второй попытки убийства Пушков допустил, что они могут быть правы. Но целью политических противников Трампа скорее станет ослабление его позиции, а не физическое устранение.

«Задачей-минимум таких покушений может быть даже не устранение, а постоянное запугивание Трампа, чтобы выбить из него боевой дух», – написал Пушков в своем блоге.

Он согласился с бизнесменом Илоном Маском, который отметил как странность, что покушения происходят только на жизнь Трампа.

«Это абсолютно закономерно. Для «глубинного государства» мишень в США одна – Трамп», – пояснил сенатор.

Ранее основатель Tasla Илон Маск отметил, что ни действующий глава государства Джо Байден, ни кандидат Камала Харрис ни разу не стали целью для покушений. Тогда как на Дональда Трампа покушались уже дважды.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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