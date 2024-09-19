Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подобрала состав команды таким образом, чтобы весь контроль сосредоточился в ее руках. В Европе удивились такой быстрой и открытой узурпации власти, пишет Politico.

Фон дер Ляйен назначила 26 комиссаров для работы на втором сроке. В команде не осталось никого, кто не соглашался с ее позицией во время первого срока. Некоторые портфели глава ЕК разделила так, чтобы снизить из влияние и контроль за ситуацией.

«Когда она представила публике имена 26 комиссаров и их функции, стало очевидно: она будет иметь неограниченный контроль над политикой Европейского союза. Захват власти завершен», – говорится в статье.

В Брюсселе фон дер Ляйен получила прозвище Королева Урсула, потому что часто выходила за пределы полномочий и принимала решения в одностороннем порядке. Теперь в составе ЕК некому возражать на ее решения.

«Она будет еще больше контролировать все. Дипломаты и должностные лица ЕС, включая некоторых сотрудников ЕК, говорят, что новая структура позволит фон дер Ляйен разделять и властвовать», – добавили в издании.

В июле Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на еще один пятилетний срок, заявив, что выбор сделан «в пользу стабильности и преемственности». Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов предупредил, что по предлогом мнимой угрозы от Москвы Брюссель сосредоточит власть в своих руках и добьется, чтобы страны-члены не могли отстаивать свои интересы.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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