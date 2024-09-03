Логвинов предупредил, что антироссийский курс ЕС не достиг апогея

Антироссийский курс Евросоюза продолжится, и он еще не достиг пика. Все действия Брюсселя направлены на дальнейшую эскалацию напряженности с Москвой, предупредил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Он отметил, что направление политики ЕС видно, в том числе, по их реакции на атаку ВСУ на Курскую область. Установка Брюсселя на войну до последнего украинца сохранится.

«ЕС в антироссийском порыве сорвался с цепи и в очередной раз подтвердил, что в «крестовом походе» против России оправдано абсолютно все. За истекший год антироссийский курс продолжил усиливаться и, похоже, своего апогея еще не достиг. Абсолютно все заявления и действия евробюрократии направлены на дальнейшую эскалацию напряженности с Россией. ЕС одержим гибридным противостоянием с нами», – сказал дипломат в интервью изданию «Лента.ру».

Логвинов отметил, что под предлогом мнимой угрозы со стороны России руководство ЕС добьется усиления власти в своих руках. У стран блока будет все меньше возможностей отстаивать собственные интересы, а придется соглашаться с решениями Брюсселя. Дипломат считает, что такой будет политика Еврокомиссии во время второго срока Урсулы фон дер Ляйен.

«Любые попытки европейских политиков представить альтернативную точку зрения будут трактоваться как отход от «генеральной линии» и поползновение на подрыв еэсовского единства. Одним из приоритетов Урсулы фон дер Ляйен станет реформирование объединения с выходом на изменение принципа принятия решений: от консенсуса – в пользу квалифицированного большинства», – пояснил Логвинов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке Евросоюзом вторжения ВСУ в Курскую область и разрешение на любые обстрелы территории России. Он публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube