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Пятница, 23 августа 2024, 20:13 мск

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В Евросоюзе признали свое участие в конфликте на Украине

Фото: ec.europa.eu

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине. Об этом он заявил на международной конференции в Испании.

«То, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы – часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы – часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», – сказал Боррель (цитата по РИА «Новости»).

Ранее глава европейской дипломатии поддержал вторжение ВСУ в Курскую область и заявлял, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может «способствовать миротворческим усилиям».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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