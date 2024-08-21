Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке Евросоюзом вторжения ВСУ в Курскую область и разрешение на любые обстрелы территории России.

В соцсетях Боррель уточнил, что такую позицию он озвучил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По его словам, «отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных» якобы позволит «спасти жизни и снизить разрушения на Украине» и, как оказывается, якобы будет «способствовать продвижению мирных усилий».

Напомним, Москва расценивает вторжение ВСУ в Курскую область как террористический акт, после которого мирные переговоры невозможны. В МИД России неоднократно предупреждали, что обстрелы территории РФ из дальнобойных оружий ведут к эскалации конфликта.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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