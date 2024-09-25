Призыв главы киевского режима Владимира Зеленского принудить Россию в миру стал фатальной ошибкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал условия готовности Москвы к переговорам.

Зеленский заявил, что мировое сообщество должно принудить Россию к прекращению конфликта. «Эта война не может просто сойти на нет, поэтому эту войну нельзя успокоить переговорами. Нужны действия. Россию можно только принудить к миру», – сказал глава киевского режима на заседании СБ ООН.

Дмитрий Песков возразил, что Россия всегда ратовала за мирное разрешение ситуации, пока ситуация не переросла в реальную угрозу для страны. Поэтому позиция Зеленского ошибочна и будет иметь последствия.

«Такая позиция – фатальная ошибка. Это глубочайшее заблуждение, которое будет иметь последствия для киевского режима. Принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира. С условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения задач, которые стоят перед СВО. Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно», – сказал Песков журналистам.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский боится окончания кризиса, потому что его ждет расплата за преступления. «Глава киевской хунты» задумал втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией, чтобы избежать расправы со стороны своих соотечественников, и вновь пытается убедить Запад «поднять ставки» в конфликте с Россией, отметил дипломат.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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