Визит в Белый дом может стать последним шансом президента Украины Владимира Зеленского добиться масштабной помощи от Вашингтона. Глава киевского режима потребует долгосрочных гарантий, которые выстоят даже в случае победы кандидата Дональда Трампа.

Встреча Зеленского с президентом и вице-президентом США запланирована на 26 сентября. Источники CNN рассказали, что Байден и Харрис будут убеждать Зеленского в поддержке «до самого конца». А глава киевского режима настроен получить долгосрочные гарантии этой поддержки, которые не сможет отменить Трамп.

Байден поручил Пентагону выделить Киеву военную помощь на всю сумму, оставшуюся от одобренного конгрессом лимита. Вашингтон утвердил отправку на Украину боеприпасов дальнего действия, ракет Patriot и обучение летчиков-истребителей. Пентагон отремонтирует дополнительную батарею ПВО Patriot для Украины. Байден намерен собрать западных лидеров в следующем месяце в Германии для координации их усилий по поддержке Украины.

Как сообщал «Новый День», Зеленский составил «срочный» план, большинство пунктов которого являются просто требованием наращивания поставок оружия со стороны Запада. План не включает никаких уступок России, а сам Зеленский заявил, что Россию можно только принудить к миру.

В Москве назвали фатальной ошибкой данное заявление и пригрозили последствиями. В МИД РФ отметили, что Зеленский боится урегулирования конфликта, потому что в мирное время ему придется ответить за свои преступления.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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