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Пятница, 27 сентября 2024, 12:13 мск

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Столтенберг обеспокоен выступлением Путина по ядерной доктрине

Фото: официальный сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен предложением президента РФ Владимира Путина по обновлению ядерной доктрины страны. Чиновник назвал заявление Кремля попыткой запугать Украину и ее западных союзников.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Путин предложил Совбезу РФ обновить политику в области ядерного сдерживания и закрепить право на использование ядерного оружия в ответ на массированный запуск обычного оружия, угрожающий суверенитету.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен возмутился предложению Путина и назвал предложенные поправки «безответственными» и «несвоевременными».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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