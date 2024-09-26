российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 сентября 2024, 19:03 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Вашингтон возмущен обновлением ядерной доктрины России

Фото: Рейтер

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил возмущение по поводу изменений в ядерной доктрине России, которые накануне озвучил президент РФ Владимир Путин, и назвал их «безответственными» и «несвоевременными». Об этом Блинкен заявил западным СМИ, которые цитирует РБК.

При этом госсекретарь США призвал осудить «ядерную риторику» российских властей. «Я бы посоветовал сделать это сейчас, особенно когда весь мир собрался <...>, чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения», – сказал он, имея в виду Генеральную Ассамблею ООН.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ объявил об изменениях в ядерной доктрине. По его словам, в обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства», – уточнил глава российского государства.

Как пояснил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти заявлением глава российского государства направил таким образом очередной сигнал для недружественных стран. «Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», – подчеркнул представитель Кремля.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

США нашли ещё $9 млрд на поддержку «военных усилий» Израиля / В США помощник шерифа застрелил девушку во время чистки оружия / Зеленский потребует у Байдена и Харрис долгосрочные гарантии помощи – СМИ / США выделят $20,6 млн на реформы в Армении / Володин: Байден и Шольц потеряли доверие народа из-за подрыва «Северных потоков» / В США потребовали отставки Блинкена за ложь о секторе Газа / В конгрессе США потребовали проверить визит Зеленского на вмешательство в выборы / СМИ: Трамп не станет встречаться с Зеленским

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир, США,