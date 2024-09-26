Вашингтон возмущен обновлением ядерной доктрины России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил возмущение по поводу изменений в ядерной доктрине России, которые накануне озвучил президент РФ Владимир Путин, и назвал их «безответственными» и «несвоевременными». Об этом Блинкен заявил западным СМИ, которые цитирует РБК.

При этом госсекретарь США призвал осудить «ядерную риторику» российских властей. «Я бы посоветовал сделать это сейчас, особенно когда весь мир собрался <...>, чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения», – сказал он, имея в виду Генеральную Ассамблею ООН.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ объявил об изменениях в ядерной доктрине. По его словам, в обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства», – уточнил глава российского государства.

Как пояснил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти заявлением глава российского государства направил таким образом очередной сигнал для недружественных стран. «Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», – подчеркнул представитель Кремля.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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