Это новый сигнал Западу: Кремль сообщил о цели изменения ядерной доктрины России

Президент РФ Владимир Путин, озвучив накануне изменения в ядерной доктрине страны, направил таким образом очередной сигнал для недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это нужно считать определенным сигналом», – цитирует его слова «Интерфакс».

Песков выразил уверенность, что не только в этот раз, но и ранее здравомыслящие западные политики понимают серьезность заявлений президента России. «Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины», – сказал спикер Кремля.

На просьбу сформулировать, какой сигнал Россия посылает недружественным странам, Песков уточнил: «Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, пока озвученные изменения не меняют ситуацию в мире, но ядерный потенциал России всем хорошо известен. «Собственно, всему миру хорошо известно и здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и о его сдерживающей роли. Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ», – отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства не уточнил, когда будут опубликованы изменения в ядерной доктрине России.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ объявил об изменениях в ядерной доктрине. По его словам, в обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства», – уточнил глава российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube