Брат Обамы заявил, что первый черный президент продолжает управлять США

Экс-президент США Барак Обама по-прежнему управляет страной и продолжит свою работу в случае избрания Камалы Харрис. Именно он повлиял на смену кандидата от Демократической партии, заявил сводный брат бывшего хозяина Белого дома Абонго Малик Обама.

Он уверен, что из-за его брата «всё перевернулось» в июле, когда президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, а его место заняла вице-президент Камала Харрис. Малик заявил, что его брат «поменял» кандидата от демократов.

«Определенно, он имел к этому отношение. Он всё еще руководит Демократической партией, и он всё еще управляет страной за закрытыми дверями. Он будет чрезвычайно влиятельным во всем, что произойдет, если они выиграют», – приводит его словам New York Post.

По его словам, Харрис и Обама поддерживают контакт «почти каждый день».

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал госпереворотом отказ Байдена от попытки переизбраться. Трамп заявил, что ведущие представители Демократической партии жестко вынудили главу государства принять это решение. С аналогичным заявлением выступили некоторые американские эксперты и известные личности.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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