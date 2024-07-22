Миллиардер Сакс назвал госпереворотом отказ Байдена от переизбрания

Президент Джо Байден превратил США в банановую республику и сам был свергнут по ее правилам в результате госпереворота, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

Он отметил, что Байден преследовал «своего соперника на выборах» в традициях банановых республик. Но результатом стала не победа, а отказ самого Байдена от участия в предвыборной гонке в результате госпереворота.

«И теперь, как в банановой республике, он свергнут в результате государственного переворота. Что посеешь, то и пожнёшь», – написал миллиардер в своем блоге.

Политический обозреватель Марк Халперин узнал об отказе Байдена от переизбрания 19 июля и заявил, что сотрудники Белого дома уже готовят речь, с которой президент выступит до конца недели. Позже глава нацкомитета Демократической партии США Джейми Харрисон анонсировал выдвижение Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах.

Вечером 21 июля Байден объявил о решении выйти из борьбы за президентское кресло. Он сказал, что поступил так в интересах парти и страны.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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