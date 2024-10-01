США ввели санкции против россиян, заподозренных в связях с хакерами Evil Corp

Вашингтон объявил о внесении в санкционный список семерых россиян и две зарегистрированные в России компании. Как утверждают в минфине США, они связаны с хакерской группой Evil Corp.

В частности, под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Яакубец, а также ООО «Солар-инвест» и ООО «Вымпел-содействие». Им грозит заморозка активов в США, а также предполагает автоматический запрет американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.

В американском минфине уточнили, что Австралия и Великобритания ввели похожие санкции.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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