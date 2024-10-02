Эксперт об ирано-израильском конфликте: любое неверное движение может стать причиной армагеддона

Ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке, стала предметом наблюдения со стороны экспертного сообщества практически во всем мире. Однако предсказать, как именно она будет развиваться, не так просто – на процесс влияет множество факторов, считает политический обозреватель Андрей Перла:

«Прогнозировать, как будет развиваться конфронтация Израиля и Ирана, очень трудно, потому что стороны этого конфликта сами не вполне понимают, к чему стремятся. И к тому же не вполне свободны в своих действиях. Иран вообще-то хочет уничтожить «сионистского врага» и создать палестинское государство. Но это – общая цель, а не задача для немедленного решения. Иран также хочет остановить агрессию Израиля, спасти населения Газы и Южного Ливана. Это прямо сейчас. И для этого большая война не очень подходит. Израиль, если верить его лидерам, хочет только мира и защиты от террористической угрозы. Если смотреть на то, что он делает – то получается, что он врет, а хочет на самом деле расширения территории. А если смотреть чуть шире – то Израиль сам по себе ничего не хочет, ему не разрешают. Те, кому положено хотеть, сидят за океаном, в Вашингтоне, и рассматривают Израиль как свой плацдарм, с которого воюют на Ближнем Востоке и пытаются контролировать Ближний Восток. В ареале их агрессии из Израиля – Ливан, Сирия, палестинские земли, Йемен, Ирак и, конечно, Иран.

Но, с другой стороны, прямо сейчас им большая война с Ираном не нужна и очень опасна. Потому что это будет уже вторая большая война против «оси зла» – России, Ирана, Китая и Северной Кореи. А вторую большую войну США, видимо, боятся не потянуть. Да и президентские выборы требуют говорить не о войне, а о мире. Да и рост цен на нефть, если война начнется, никому в Америке не понравится.

Добавим к этому, что в Иране население требует от своих властей ударить по ненавистному врагу. И в Израиле большинство уверено, что в большой войне победа непременно будет за евреями. Добавим еще постоянные провокации эскалации – со всех сторон. И еще добавим, мягко говоря, непрофессиональные и попросту глупые действия американской дипломатии. И получим ситуацию неопределенности, в которой любое неверное движение может стать причиной армагеддона. А неверных движений совершается очень много».

Как уже сообщал «Новый День», Иран ударил по Израилю ракетами вечером 1 октября. Система «Железный купол» не смогла перехватить часть из 180 воздушных целей, и удары пришлись по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведки «Моссад». Сейчас Иран готов к еще одному удару по Израилю. Сотни ракет запустят в случае ответных атак со стороны Израиля или США, пишет The New York Times со ссылкой на членов Корпуса стражей Исламской революции. «Иранские военные располагают сотнями ракет у западной границы на случай, если Израиль или его главный союзник, США, нанесут ответный удар», – говорится в статье. Издание процитировало заявление КСИР с предупреждением, что в случае агрессивного ответа Израиль «подвергнется более яростной атаке».

Москва, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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