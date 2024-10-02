Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

Израиль объявил генсека ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата и запретил въезд в страну. Тель-Авив посчитал, что чиновник недостаточно осудил атаку Ирана на израильские объекты.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил о решении днем 2 октября после заявления Гуттериша в блоге, где он осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией». Генсек призвал предпринявшие атаки страны прекратить огонь, но не указал конкретно ни на Израиль, ни на Иран.

«Тот, кто не может однозначно осудить гнусное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, недостоин ступать на землю Израиля. Речь идет о генеральном секретаре. Израиль будет продолжать защищать своих граждан и сохранять свой статус и национальную честь с Антонио Гутерришем или без него», – сказал Кац.

Министр отметил, что генсек ООН «до сих пор не осудил резню ХАМАС 7 октября» и не содействовал тому, чтобы движение объявили террористической организацией.

1 октября Армия Израиля официально объявила о начале наземной операции в приграничной зоне на юге Ливана с согласия и при поддержке США. В тот же вечер Иран использовал как минимум 180 ракет для ударов по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире «Моссада».

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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