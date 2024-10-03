Израиль сообщил США об отказе от немедленного ответа Ирану – СМИ

Тель-Авив сообщил Вашингтону, что не будет немедленно отвечать на иранскую атаку. При этом Иран пообещал палестинцам поддержку до момента полного освобождения от израильской оккупации.

Чиновники из Белого дома рассказали журналистам, что США настаивают на сбалансированном ответе на ракетную атаку Ирана. Израильские власти согласились, что немедленный и масштабный ответ не нужен.

«Израильские официальные лица в частном порядке разъяснили, что они не ощущают потребности нанести ответный удар по Ирану – без промедлений и в большом масштабе», – сказал один из источников The Washington Post.

В Европе беспокоятся, что США не смогут и не будут удерживать Израиль от ответных шагов. И в Европе, и в Штатах есть опасения, что Израиль выберет «экономические цели» в Иране, тогда как Тегеран твердо назвал «красными линиями» атаки на его объекты нефтяной и газовой сферы. Представитель Белого дома также сказал газете, что Тель-Авив не обсуждал с Вашингтоном возможность удара по иранским ядерным объектам.

В то же время Иран пообещал поддерживать палестинцев до окончательного освобождения от израильской оккупации. «Мы продолжим поддерживать палестинское сопротивление до полного освобождения Палестины. Мы считаем это своей обязанностью в палестинском вопросе и твердо стоим на такой позиции», – заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан (цитата по ТАСС).

Эксперты заявили, что непрофессиональные и глупые действия американской дипломатии привели к ситуации неопределенности на Ближнем Востоке. На фоне израильско-иранской напряженности любое неверное движение может стать причиной армагеддона.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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