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Среда, 9 октября 2024, 12:26 мск

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Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ООН

Нескольким представителям российской делегации отказали в выдаче американских виз для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Сейчас начал работу первый комитет Генеральной ассамблеи, и не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что (это) абсолютно неприемлемо», – заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Первый комитет Генассамблеи ООН занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

Вершинин отметил, что вопрос о проблемах с выдачей виз регулярно обсуждается с США. «И мы об этом говорим очень активно в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН, и мы говорим о главном, о необходимости запуска арбитража», – подчеркнул замглавы МИД.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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