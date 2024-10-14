«Опасная миссия…» Венгрия заявила о несогласии с планом ЕС направить военных советников на Украину

Будапешт отказался поддержать планы Евросоюза по отправке военных советников на Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, позиция Брюсселя может привести к эскалации конфликта.

«Когда ЕС начал подготовку украинских военных, мы конструктивно воздержались, мы не согласны с этой миссией и считаем ее опасной», – подчеркнул он.

Примечательно, что глава МИД Венгрии неоднократно высказывался также против включения Украины в НАТО. В интервью РИА «Новости» Сийярто обращал внимание, что такое решение будет означать прямую конфронтацию Североатлантического альянса с Россией и Третью мировую войну.

«Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать Третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать. Поэтому для нас этот вопрос (вступления Украины в НАТО – ред.) не существует в повестке дня», – подчеркивал Сийярто.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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