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Понедельник, 14 октября 2024, 19:33 мск

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«Опасная миссия…» Венгрия заявила о несогласии с планом ЕС направить военных советников на Украину

Архив. Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Будапешт отказался поддержать планы Евросоюза по отправке военных советников на Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, позиция Брюсселя может привести к эскалации конфликта.

«Когда ЕС начал подготовку украинских военных, мы конструктивно воздержались, мы не согласны с этой миссией и считаем ее опасной», – подчеркнул он.

Примечательно, что глава МИД Венгрии неоднократно высказывался также против включения Украины в НАТО. В интервью РИА «Новости» Сийярто обращал внимание, что такое решение будет означать прямую конфронтацию Североатлантического альянса с Россией и Третью мировую войну.

«Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать Третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать. Поэтому для нас этот вопрос (вступления Украины в НАТО – ред.) не существует в повестке дня», – подчеркивал Сийярто.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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