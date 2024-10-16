В НАТО подтвердили, что не готовы принять Украину в альянс

Североатлантический альянс не рассматривает вопрос о предоставлении Украине членства в своем блоке в краткосрочной перспективе. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.

«Мы сейчас не находимся на той стадии, когда альянс говорит о направлении Украине приглашения в краткосрочной перспективе», – цитирует ТАСС заявление на брифинге.

При этом Смит отметила, что НАТО продолжит консультации с Киевом по поводу мер, которые он может принять для приближения членства в организации.

«Мы, конечно, можем обсуждать и дебатировать о сроках и механике того, как это произойдет и когда. Что важно для наших друзей на Украине – понять, что ни один из руководителей государств на саммите в июле не оспаривал общую предпосылку, и на этом, мне кажется, следует сосредоточиться нашим друзьям на Украине и понять, что наша приверженность тверда», – пояснила Смит (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде свой «план победы» над Россией, согласно которому конфликт может закончиться в 2025 году при определенных условиях, в том числе включения страны в НАТО.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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