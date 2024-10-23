Генпрокурор Техаса подал в суд на Белый дом из-за избирателей-мигрантов

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон потребовал от суда призвать к ответственности администрацию президента США Джо Байдена. Белый дом не отреагировал на требование прокуратуры проверить гражданство у 450 тыс. избирателей.

Поводом для проверки на гражданство стали заявления кандидата в президенты Дональда Трампа. Он отметил, что администрация Байдена не ограничивала доступ нелегальных мигрантов в страну, чтобы дать им право проголосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Официальные проверки выявляли мало подобных случаев. Но предварительно, в одном Техасе в качестве избирателей зарегистрировали около 450 тыс. мигрантов без гражданства. 7 октября генпрокурор официально попросил Белый дом помочь проверить их гражданство, но не получил никаких данных. Участие «неграждан» в федеральных выборах в США является незаконным.

«Генпрокурор Пакстон подал иск к министерству внутренней безопасности и другим членам администрации Байдена – Харрис в связи с отказом исполнить федеральный закон, требующий от них подтвердить гражданство потенциально не имеющих право голоса», – говорится в заявлении на сайте офиса генпрокурора.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Бизнесмен Илон Маск предупредил, что гражданам США больше не видать настоящих выборов в случае поражения Дональда Трампа. Победившая Демократическая партия создаст в Штатах однопартийное государство за счет мигрантов, которым в обход закона позволят голосовать.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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