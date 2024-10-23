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Среда, 23 октября 2024, 20:17 мск

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Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом

Фото: пресс-служба Кремля

Число жертв теракта в Анкаре увеличилось до четырех. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Казани, где проходит саммит БРИКС.

Открывая переговоры, президент РФ выразил соболезнования в связи с терактом. «Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся: мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы», – отмети Путин.

В ответ Эрдоган поблагодарил главу российского государства за слова соболезнования и уточнил последние данные о теракте. «У нас четверо погибших – четыре мученика, 14 раненых. Это коварное событие, коварный террористический акт», – сказал турецкий лидер.

Ранее сообщилось, что теракт был совершен в Анкаре на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ – там произошел взрыв и последовала стрельбы. В результате спецоперации двое террористов были ликвидированы.

Казань, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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