«Пойдут за защитой»: Захарова раскрыла страх Варшавы

Польские власти боятся, что их граждане будут искать защиту и традиционные ценности в посольстве России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты готовы вести такую работу.

Так Захарова прокомментировала решение Варшавы закрыть Генерального консульство РФ в Познани.

«Польские власти боятся, что наши консульства начнут принимать заявки от их же польских граждан, которые захотят воспользоваться этой возможностью, чтобы просто сохранить детей и семьи от этого деструктивного влияния», – сказала дипломат в эфире Первого канала.

Захарова заверила, что сотрудники посольства готовы работать с теми, кто будет искать защиту на российской территории.

«Если эти люди хотят найти защиту, убежище, найти новую возможность для сохранения того, что считали святым, в нашей стране, у нашей страны, то они могут это сделать. Наши посольства как раз получили все указания этой работой заниматься», – добавила она.

22 октября Варшава объявила о решении закрыть Генконсульство РФ в Познани. В качестве предлога использовали гибридную войну, которую Москва якобы ведет против Польши и её союзников. В Польше продолжат работать генеральные консульства РФ в Кракове и в Гданьске.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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