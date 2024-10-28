Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Индия не может сохранять нейтральную позицию по украинскому вопросу. По его мнению, нейтральный статус фактически является поддержкой России.

Зеленский раскритиковал стремление стран БРИКС, включая Индию, сохранить нейтральную позицию относительно украинского конфликта.

«Нельзя быть нейтральным, потому что это будет означать, что вы на стороне России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтралитета. Я считаю это скрытой поддержкой России. Нарендра Моди – премьер-министр действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния и воздействия. Такая страна не может просто сказать, что заинтересована в прекращении конфликта», – сказал глава киевского режима в интервью Times of India.

Напомним, Киев осудил генсека ООН Антониу Гутерреша за участие в саммите БРИКС в Казани и внес чиновника в базу «Миротворец», чей сайт заблокирован в России по решению суда. А позже украинские власти отказали Гутеррешу в визите в Киев.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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