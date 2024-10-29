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Вторник, 29 октября 2024, 10:39 мск

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Министру обороны США в Киеве лично доложили о планах ВСУ в Курской области

Министру обороны США Ллойду Остину в ходе его последнего визита в Киев было лично доложено о планах ВСУ в Курской области. Об этом сообщила в ходе брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Министр, когда он был на Украине, получил возможность лично узнать о планах по Курску и на востоке. Мы слышали от украинцев, что они создали там буферную зону, что они намерены ее удерживать», – сказала Сингх.

Напомним, что Ллоид Остин прибыл 21 октября в Киев с необъявленным визитом. Министра обороны США сопровождал пул СМИ.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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