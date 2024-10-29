Варшава два года считала Киев союзником, но он оказался врагом. Польша послушно отдавала все возможное для победы над Россией, но не получила ни благодарности, ни статуса значимого игрока на мировом политическом поле, пишет Myśl Polska.

Украинские политики продолжают брать от Польши все, что она может дать для помощи киевскому режиму. Польские политики два года повторяли вброшенный Киевом лозунг о российской угрозе. А когда Варшава предупредила, что Москва не собирается проигрывать Киеву, никто не стал слушать.

«Властям в Киеве ежедневно нужны деньги, которых у нас нет и не будет, а статус «важного игрока» стоит очень дорого. Украинские политики придумали абсурдную доктрину «Россия угрожает Польше». «Нашей войны» больше нет и не было, потому что предполагаемый союзник оказался врагом», – говорится в статье.

В конце августа Польша заявила, что исчерпала запасы оружия для помощи Украине. Впредь Варшава намерена в первую очередь думать о безопасности своей, а не Киева. В середине сентября стало известно, что Польша поставила на стоп проект по генерации электроэнергии для Украины путем сжигания излишков угля. Варшава просила Брюссель об ответной услуге: освободить эту энергию от налога на выбросы СО2.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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