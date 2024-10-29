Орбан заявил о заговоре в ЕС против Венгрии

В Евросоюзе существует открытый заговор с целью свержения законного правительства Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Брюссель пытается создать марионеточное государство, наподобие второй Польши.

«Существует открытый заговор против Венгрии под руководством Манфреда Вебера (главы Европейской народной партии) и председателя (Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен. Они признали, что их цель – заменить венгерское правительство новым «правительством-яволь», как нынешнее польское. Мы не позволим этому произойти!» – подчеркнул Орбан в соцсетях.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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