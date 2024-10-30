Запад разделяет народ Молдавии, вынуждая выбирать Евросоюз или Россию. Только конституционный нейтралитет сглаживает ситуацию. При отказе от него Молдавии грозит катастрофа, пишет чешская Časopis argument.

Референдум и президентские выборы, в которых ни один из кандидатов не перешагнул 50-процентный порог, обнажили раскол в обществе. Запад ослабляет молдавский нейтралитет, предлагая добавить статью о членстве в ЕС, но для Молдавии это будет неразумным шагом. Это разрушит хрупкий баланс в общении Кишинева с Москвой с одной стороны и Вашингтоном и Брюсселелем с другой, уверены в Чехии.

Издание отметило, что Румыния стала главным опорным пунктом США в черноморском регионе, и к ней могут присоединить Молдавию. Более миллиона молдаван, включая президента и премьер-министра, имеют румынское гражданство, а более 10 тыс. неправительственных организаций работают при поддержке Запада.

В МИД РФ также заявили об использовании Кишиневом западной идеи о «российской угрозе». Под этим предлогом молдавские власти развернули «беспрецедентные репрессии» в отношении независимых СМИ, политиков и общественных деятелей во время избирательной кампании.

«Репрессии идут в отношении молдавских политических деятелей, СМИ, общественников, да и вообще людей, которые пытаются отстоять правду, репрессии в отношении оппозиции, независимых СМИ», – сказала официальный представитель министерства Мария Захарова во время брифинга.

Она пригрозила Молдавии ответом на недружественные шаги и заверила, что Москва делает всё возможное, чтобы «ответные действия не затронули рядовых граждан Молдавии».

Кишинев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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