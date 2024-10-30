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Среда, 30 октября 2024, 16:27 мск

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В Чехии предсказали катастрофу при отказе Молдавии от нейтралитета

Запад разделяет народ Молдавии, вынуждая выбирать Евросоюз или Россию. Только конституционный нейтралитет сглаживает ситуацию. При отказе от него Молдавии грозит катастрофа, пишет чешская Časopis argument.

Референдум и президентские выборы, в которых ни один из кандидатов не перешагнул 50-процентный порог, обнажили раскол в обществе. Запад ослабляет молдавский нейтралитет, предлагая добавить статью о членстве в ЕС, но для Молдавии это будет неразумным шагом. Это разрушит хрупкий баланс в общении Кишинева с Москвой с одной стороны и Вашингтоном и Брюсселелем с другой, уверены в Чехии.

Издание отметило, что Румыния стала главным опорным пунктом США в черноморском регионе, и к ней могут присоединить Молдавию. Более миллиона молдаван, включая президента и премьер-министра, имеют румынское гражданство, а более 10 тыс. неправительственных организаций работают при поддержке Запада.

В МИД РФ также заявили об использовании Кишиневом западной идеи о «российской угрозе». Под этим предлогом молдавские власти развернули «беспрецедентные репрессии» в отношении независимых СМИ, политиков и общественных деятелей во время избирательной кампании.

«Репрессии идут в отношении молдавских политических деятелей, СМИ, общественников, да и вообще людей, которые пытаются отстоять правду, репрессии в отношении оппозиции, независимых СМИ», – сказала официальный представитель министерства Мария Захарова во время брифинга.

Она пригрозила Молдавии ответом на недружественные шаги и заверила, что Москва делает всё возможное, чтобы «ответные действия не затронули рядовых граждан Молдавии».

Кишинев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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