Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил в Россию британскую коллегу Барбару Вудворд после ее слов об обедневшей стране. Он предупредил, что дипломата ждет разочарование.

Британский постпред заявила, что Москва попросила о помощи Пхеньян, поскольку «отчаявшаяся и обедневшая Россия нуждается во внешней поддержке» для продолжения конфликта на Украине.

Небензя предложил британке приехать в Россию и проверить, как соотносятся с реальностью ее заявления.

«Хочу поблагодарить посла Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Хочу пригласить ее в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», – сказал российский дипломат.

Текст его выступления опубликован на сайте постпредства РФ при ООН.

Небензя упомянул заявление Вудворд в связи с разоблачением западной кампании по дезинформации. Он заявил, что Вашингтон, Лондон и их союзники «пробили очередное дно», пытаясь «забить неблагоприятный фон, который может повлиять на настроения избирателей в их странах». Ничем, кроме дезинформации они прикрыться не могут, поскольку «ситуация на фронте для режима Зеленского катастрофична, особенно после его бесславной курской авантюры».

Западные аналитики все чаще признают, что политика санкций и изоляции в отношении России провалилась. В Турции отметили, что антироссийские санкции привели к тому, что в Европе и США подскочили цены на электроэнергию, топливо и продукты. Россия же оперативно перенаправила свой экспорт с Запада на Восток.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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