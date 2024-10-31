Конституционный суд Молдавии утвердил результаты референдума о евроинтеграции. Теперь преамбула Конституции республики будет дополнена словами о стратегической цели Кишинева по вступлению в ЕС.

Предполагается, что Основной закон также будет дополнен новым разделом, в котором будет указано, что присоединение Молдавии к учредительным договорам ЕС будет устанавливаться законом, принятым в парламенте. При этом такие договоры и правовые акты будут иметь приоритет перед положениями внутреннего законодательства.

Стоит отметить, что Конституционный суд отклонил очевидные доводы оппозиционных партий, пытавшихся оспорить итоги референдума. Согласно официальным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 50,72% граждан из числа включенных в избирательные списки. За проголосовали 749 719 избирателей или 50,35%, против – 739 155 или 49,65%. Таким образом, разница во мнениях составила 0,7% (10 564 голосов) в пользу сторонников евроинтеграции.

Ранее Москва отказалась признать легитимными результаты этого голосования.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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