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Суббота, 2 ноября 2024, 17:40 мск

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Британские консерваторы выбрали нового лидера

Кеми Баденок. Фото: Reuters

Консервативная партия Великобритании, которая оказалась в оппозиции после поражения на июльских выборах, определилась с преемником Риши Сунака. Новым лидером партии стала Кеми Баденок.

Как сообщают западные СМИ, за ее кандидатуру проголосовали 53 806 консерваторов, а за её соперника Роберта Дженрика – 41 388.

Баденок заявила, что консерваторам важно выработать ясный политический курс на следующие несколько лет, вернуть доверие людей к партии и быть честными по поводу допущенных ранее ошибок.

Баденок работала в должности министра внешней торговли (2022-2023 гг) и министра предпринимательства и торговли (2023-2024 гг). На посту главы партии она сменит экс-премьера Риши Сунака, который ушел в отставку после поражения консерваторов на выборах 4 июля.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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