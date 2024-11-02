Плюс 13: число стран-партнеров БРИКС увеличилось

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус партнера объединения. Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«13 государств были приняты в качестве стран-партнеров. Это было коллективное решение стран БРИКС», – цитирует его слова ТАСС.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года.

Нью-Дели, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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