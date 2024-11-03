«В течение месяца»: в Киеве раскрыли, как США избавятся от Зеленского

США избавятся от главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды с помощью требования провести выборы на Украине, спрогнозировал депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, ненужных политиков «утопят в течение месяца».

Находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат считает, что Запад добьется заморозки конфликта на Украине, а потом заменит надоевшую команду в Киеве на новую. Основная роль в дискредитации Зеленского и поддержке угодного Вашингтону кандидата отведена прессе.

«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков: им будет предложено пойти на выборы после заморозки войны по линии фронта. Если согласятся, то сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их в течении месяца», – написал Дубинский в своем телеграм-канале.

В случае отказа Киева подчиниться план немного изменят: власть сменится во время одной из заграничных поездок Зеленского, считает депутат.

В августе Служба внешней разведки России сообщила, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Зеленского на «более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников».

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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